«Наши лидеры должны играть лучше». Киф — о четвёртом подряд поражении «Нью-Джерси»
Поделиться
Главный тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Шелдон Киф заявил, что лидеры команды должны играть лучше. «Дьяволы» потерпели четвёртое поражение подряд, проиграв в домашнем матче с «Оттавой Сенаторз» (1:2).
НХЛ — регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
1 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Остапчук (Амадио, Хаймор) – 33:16 1:1 Татар (Лазар, Хьюз) – 34:34 1:2 Зуб (Пинто) – 42:50
«Я думаю, что мы были великолепны при игре в защите. Во втором периоде мы проиграли единоборства за шайбу и пару раз потеряли её в своей зоне, что дало сопернику несколько шансов. Но структурно мы играем хорошо, поэтому держимся в игре в подобных матчах. Я имею в виду, что игра в защита у нас в порядке. Нам просто нужно лучше действовать в атаке и реализовывать моменты. Наши лидеры должны играть лучше, всё просто», — цитирует Кифа пресс-служба клуба.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 января 2025
-
11:45
-
11:20
-
11:00
-
10:35
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:35
-
09:30
-
09:20
-
08:55
-
08:35
-
08:30
-
08:10
-
07:00
-
06:30
-
06:14
-
06:07
-
06:00
-
05:14
-
05:03
-
04:55
-
04:42
-
03:01
-
02:31
- 19 января 2025
-
23:39
-
23:28
-
23:10
-
22:51
-
22:30
-
22:12
-
21:42
-
21:26
-
21:16
-
20:48