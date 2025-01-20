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«Наши лидеры должны играть лучше». Киф — о четвёртом подряд поражении «Нью-Джерси»

«Наши лидеры должны играть лучше». Киф — о четвёртом подряд поражении «Нью-Джерси»
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Главный тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Шелдон Киф заявил, что лидеры команды должны играть лучше. «Дьяволы» потерпели четвёртое поражение подряд, проиграв в домашнем матче с «Оттавой Сенаторз» (1:2).

НХЛ — регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
1 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Остапчук (Амадио, Хаймор) – 33:16     1:1 Татар (Лазар, Хьюз) – 34:34     1:2 Зуб (Пинто) – 42:50    

«Я думаю, что мы были великолепны при игре в защите. Во втором периоде мы проиграли единоборства за шайбу и пару раз потеряли её в своей зоне, что дало сопернику несколько шансов. Но структурно мы играем хорошо, поэтому держимся в игре в подобных матчах. Я имею в виду, что игра в защита у нас в порядке. Нам просто нужно лучше действовать в атаке и реализовывать моменты. Наши лидеры должны играть лучше, всё просто», — цитирует Кифа пресс-служба клуба.

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