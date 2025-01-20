Рейтинг тренеров КХЛ: Буше преображает «Авангард», Ротенберг ещё никогда не был так низко

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2024/2025 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.