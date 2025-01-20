Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Рейтинг тренеров КХЛ: Буше преображает «Авангард», Ротенберг ещё никогда не был так низко

Рейтинг тренеров КХЛ: Буше преображает «Авангард», Ротенберг ещё никогда не был так низко
Комментарии

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2024/2025 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.

МестоТренерКлуб
1 (4)Ги Буше«Авангард»
2 (3)Игорь Никитин«Локомотив»
3 (8)Николай Заварухин«Автомобилист»
4 (2)Андрей Разин«Металлург»
5 (9)Бенуа Гру«Трактор»
6 (1)Алексей Кудашов«Динамо» М
7 (11)Андрей Козырев«Северсталь»
8 (7)Анвар Гатиятулин«Ак Барс»
9 (13)Леонид Тамбиев«Адмирал»
10 (5)Михаил Кравец«Куньлунь»
11 (6)Дмитрий Квартальнов«Динамо» Мн
12 (12)Виктор Козлов«Салават Юлаев»
13 (14)Илья ВоробьёвЦСКА
14 (10)Алексей Жамнов«Спартак»
15 (15)Игорь Ларионов«Торпедо»
16 (18)Вадим Епанчинцев«Сибирь»
17 (20)Павел Десятков«Витязь»
18 (22)Виктор Костючёнок«Амур»
19 (17)Павел Зубов«Лада»
20 (16)Роман РотенбергСКА
21 (21)Сергей ЗубовХК «Сочи»
22 (19)Олег Леонтьев«Нефтехимик»
23 (23)Галым Мамбеталиев«Барыс»
Материалы по теме
«СКА играет в хоккей, требующий идеальных физических кондиций». Интервью с Карпухиным
Эксклюзив
«СКА играет в хоккей, требующий идеальных физических кондиций». Интервью с Карпухиным
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android