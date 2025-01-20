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Представитель Овечкина высказался о словах Трампа, назвавшего Александра великим игроком

Представитель Овечкина высказался о словах Трампа, назвавшего Александра великим игроком
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Агент Глеб Чистяков, являющийся представителем капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в России, высказался о словах нового президента США Дональда Трампа, назвавшего российского нападающего великим игроком.

«Безусловно, Саша национальный герой в Вашингтоне и знаком с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, который в период своей предыдущей каденции принимал его и команду в Белом доме в честь чемпионства «Кэпиталз» в Кубке Стэнли. Надеемся, что новый срок Трампа снова станет удачным для Саши и его команды», – сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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