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Четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли умер в возрасте 93 лет

Четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли умер в возрасте 93 лет
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Четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли Марсель Бонин скончался в возрасте 93 лет, сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги. Бывший спортсмен ушёл из жизни в воскресенье утром дома в окружении своей семьи.

Родившийся в Монреале 12 сентября 1931 года форвард выиграл Кубок Стэнли с «Детройт Ред Уингз» в 1955 году, затем с «Монреаль Канадиенс» в 1958, 1959 и 1960 годах.

Бонин сыграл 454 игры с 1952 по 1962 год, набрав 272 очка (97+175). Его первые 107 матчей были сыграны за «Детройт», затем 67 за «Бостон», прежде чем он отыграл свои последние 280 игр за «Монреаль Канадиенс» с 1957 по 1962 год.

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