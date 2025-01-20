Четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли умер в возрасте 93 лет
Поделиться
Четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли Марсель Бонин скончался в возрасте 93 лет, сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги. Бывший спортсмен ушёл из жизни в воскресенье утром дома в окружении своей семьи.
Родившийся в Монреале 12 сентября 1931 года форвард выиграл Кубок Стэнли с «Детройт Ред Уингз» в 1955 году, затем с «Монреаль Канадиенс» в 1958, 1959 и 1960 годах.
Бонин сыграл 454 игры с 1952 по 1962 год, набрав 272 очка (97+175). Его первые 107 матчей были сыграны за «Детройт», затем 67 за «Бостон», прежде чем он отыграл свои последние 280 игр за «Монреаль Канадиенс» с 1957 по 1962 год.
Комментарии
- 20 января 2025
-
13:50
-
13:20
-
12:50
-
12:40
-
12:20
-
12:10
-
11:45
-
11:20
-
11:00
-
10:35
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:35
-
09:30
-
09:20
-
08:55
-
08:35
-
08:30
-
08:10
-
07:00
-
06:30
-
06:14
-
06:07
-
06:00
-
05:14
-
05:03
-
04:55
-
04:42
-
03:01
-
02:31
- 19 января 2025
-
23:39
-
23:28
-
23:10
-
22:51