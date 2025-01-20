Демидов в шестой раз был выбран лучшим новичком недели в КХЛ и повторил рекорд Толванена

Комиссия по определению лучших хоккеистов определила лауреатов 19-й недели Фонбет Чемпионата КХЛ. Нападающий СКА Иван Демидов в шестой раз был выбран лучшим новичком недели и повторил рекорд финского форварда «Йокерита» Ээли Толванена в сезоне-2017/2018.

Демидов забросил две шайбы и отдал две результативные передачи в двух матчах недели. На его счету также один силовой приём, один блокированный бросок и один перехват.

Всего в текущем сезоне на счету 19-летнего форварда 44 матча, в которых Демидов набрал 35 очков — забросил 15 шайб и отдал 20 результативных передач с положительным показателем полезности «+20».