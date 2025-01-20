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КХЛ определила лучших игроков 19-й недели сезона-2024/2025

КХЛ определила лучших игроков 19-й недели сезона-2024/2025
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Комиссия по определению лучших хоккеистов определила лауреатов 19-й недели Фонбет Чемпионата КХЛ в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём признан Евгений Аликин («Автомобилист»), одержавший две победы в двух матчах недели с коэффициентом надёжности 1,51 и 94,34% отражённых бросков.

Лучшим защитником признан Тревор Мёрфи («Сибирь»), набравший 6 (1+5) очков в четырёх матчах недели. Канадский защитник в матче с ЦСКА (3:4 Б) обновил клубные бомбардирские и ассистентские рекорды для защитников «Сибири».

Лучшим нападающим признан Александр Радулов («Локомотив»), набравший 5 (4+1) очков в двух матчах недели с показателем полезности «+3».

Лучшим новичком в шестой раз в карьере признан Иван Демидов (СКА), набравший 4 (2+2) очка в двух матчах недели.

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