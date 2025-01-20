Чемпион мира ответил, получилось ли у «Динамо» решить вратарскую проблему после дедлайна

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко ответил, получилось ли у московского «Динамо» решить вратарскую проблему после дедлайна.

— Получилось ли у «Динамо» решить вратарскую проблему после дедлайна?

— Надеемся, что это не такая уж большая проблема. И Моторыгин, и другие вратари неплохие игроки. У нас вообще проблемы с вратарской линией в КХЛ. Конечно, подписав Подъяпольского, «Динамо» усилилось. Но, опять же, играть в Тольятти и играть в «Динамо» — при всём уважении к «Ладе» — на сегодняшний день — это разные вещи.

Влад сейчас справляется, справляется неплохо. Да и ребята тоже. Не хочу сказать, что Моторыгин играл плохо, но конкуренция есть, и это будет двигать команду только вперёд, вратари будут становиться всё сильнее. Так что подписание Подъяпольского — это усиление, — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.