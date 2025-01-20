Либор Шулак стал первым защитником в истории «Адмирала», набравшим 100 очков за клуб

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и «Ак Барсом». Идёт первый период — счёт 1:0 в пользу хозяев.

На третьей минуте матча счёт открыл защитник «Адмирала» Либор Шулак, которому ассистировали Кирилл Петьков и Вячеслав Основин. Таким образом, чешский игрок обороны Шулак заработал 100-е очко за «Адмирал» и стал первым защитником в истории клуба, кто добился такого результата.

Всего в КХЛ 30-летний защитник провёл 252 матча, в которых набрал 114 очков — забросил 39 шайб и отдал 75 результативных передач.