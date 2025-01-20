«Салават Юлаев» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 20 января, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом». Встреча начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 января 2025, понедельник. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет третья встреча между командами из четырёх запланированных в текущем сезоне. Ранее команды разделили победы в двух прошедших матчах.

В текущем сезоне «Салават Юлаев» провёл 45 матчей и на данный момент занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции КХЛ. «Авангард» на данный момент провёл 45 игр и расположился на шестой строчке Востока.