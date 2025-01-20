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«Салават Юлаев» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

«Салават Юлаев» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 20 января, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом». Встреча начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 января 2025, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет третья встреча между командами из четырёх запланированных в текущем сезоне. Ранее команды разделили победы в двух прошедших матчах.

В текущем сезоне «Салават Юлаев» провёл 45 матчей и на данный момент занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции КХЛ. «Авангард» на данный момент провёл 45 игр и расположился на шестой строчке Востока.

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