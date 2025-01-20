«Торпедо» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 20 января, в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и «Спартаком». Встреча начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 января 2025, понедельник. 19:30 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет третья встреча между командами из шести запланированных в текущем сезоне. Ранее команды поделили победы в прошедших двух матчах.

В текущем сезоне «Торпедо» провело 45 матчей и на данный момент занимает восьмое место в таблице Западной конференции КХЛ. «Спартак» после 45 встреч расположился на четвёртой строчке Запада Континентальной хоккейной лиги.