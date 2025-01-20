«Торпедо» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск
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Сегодня, 20 января, в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и «Спартаком». Встреча начнётся в 19:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 января 2025, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Это будет третья встреча между командами из шести запланированных в текущем сезоне. Ранее команды поделили победы в прошедших двух матчах.
В текущем сезоне «Торпедо» провело 45 матчей и на данный момент занимает восьмое место в таблице Западной конференции КХЛ. «Спартак» после 45 встреч расположился на четвёртой строчке Запада Континентальной хоккейной лиги.
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