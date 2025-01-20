Терещенко: молодые ребята в «Салавате» рядом с иностранцами прибавляют, это видно

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко заявил, что молодые игроки «Салавата Юлаева» прогрессируют благодаря игре рядом с мастеровитыми легионерами.

«Молодые ребята в «Салавате» рядом с иностранцами прибавляют, это видно. Но не хочу никого выделять. И Сучков, и Пименов, и многие другие играют здорово. Там хватает ребят, которые выглядят очень хорошо. Молодцы, молодцы!» — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

В текущем сезоне «Салават Юлаев» провёл 45 матчей и на данный момент занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции КХЛ. Следующий матч уфимский клуб проведёт на домашней площадке с «Авангардом» 20 января.