Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Трёхкратный чемпион мира оценил игру Александра Овечкина после травмы

Трёхкратный чемпион мира оценил игру Александра Овечкина после травмы
Комментарии

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко оценил игру капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после травмы. 18 ноября Овечкин получил перелом малоберцовой кости в игре с «Ютой» (6:2). Россиянин пропустил 16 матчей. 28 декабря форвард вернулся в строй к выездной встрече «Вашингтона» с «Торонто», в которой забросил шайбу.

— Как вам игра Овечкина после травмы?
— Нормально. Саша нормально играет. В принципе, и сам «Вашингтон» играет хорошо и качественно, — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

На данный момент Овечкин отстаёт от рекорда Гретцки по голам в НХЛ на 20 заброшенных шайб.

Материалы по теме
«Он побьёт рекорд. Но, надеюсь, не в мою смену». «Жертвы» Овечкина теперь поддерживают его
«Он побьёт рекорд. Но, надеюсь, не в мою смену». «Жертвы» Овечкина теперь поддерживают его
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android