Трёхкратный чемпион мира оценил игру Александра Овечкина после травмы

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко оценил игру капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после травмы. 18 ноября Овечкин получил перелом малоберцовой кости в игре с «Ютой» (6:2). Россиянин пропустил 16 матчей. 28 декабря форвард вернулся в строй к выездной встрече «Вашингтона» с «Торонто», в которой забросил шайбу.

— Как вам игра Овечкина после травмы?

— Нормально. Саша нормально играет. В принципе, и сам «Вашингтон» играет хорошо и качественно, — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

На данный момент Овечкин отстаёт от рекорда Гретцки по голам в НХЛ на 20 заброшенных шайб.