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Адмирал — Ак Барс, результат матча 20 января, счет 1:2, КХЛ 2024-2025

«Ак Барс» отыгрался в меньшинстве и одержал волевую победу в матче с «Адмиралом»
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и «Ак Барсом». Победу одержали гости со счётом 2:1 по буллитам.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 января 2025, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 2
Б
Ак Барс
Казань
1:0 Шулак (Петьков, Основин) – 02:18 (5x5)     1:1 Галимов (Кошелев) – 47:23 (4x5)     1:2 Галимов – 65:00    

На третьей минуте матча счёт открыл защитник «Адмирала» Либор Шулак, которому ассистировали Кирилл Петьков и Вячеслав Основин. Таким образом, чешский игрок обороны Шулак заработал 100-е очко за «Адмирал» и стал первым защитником в истории клуба, кто добился такого результата. Долгое время на табло горел счёт 1:0, пока в середине третьего периода Артём Галимов не сравнял счёт при игре в меньшинстве. Овертайм прошёл без голов, а по буллитам победу одержали гости благодаря решающему броску Галимова.

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