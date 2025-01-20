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КХЛ представила игровую форму команд на Матч звёзд — 2025

КХЛ представила игровую форму команд на Матч звёзд — 2025
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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своём официальном сайте представила игровую форму команд на Матч звёзд — 2025, который пройдёт в Новосибирске 8-9 февраля.

«Суровые морозы — одна из главных черт Сибири, и цвета формы отсылают к её природе и климатическим особенностям. Оттенки подчёркивают атмосферу места проведения звёздного уикенда, ледяную мощь и красоту сибирской зимы. Ещё одна отсылка к городу — надпись «Новосибирск» на внутренней стороне рукава. Она размещена таким образом, что становится видна болельщикам при поднятой вверх руке — такой победный жест используют многие хоккеисты», — сообщает пресс-служба КХЛ.

Фото: КХЛ

Матч звёзд КХЛ стартует 8 февраля — в первый игровой день болельщики увидят конкурсы мастер-шоу, а также два полуфинальных матча мини-турнира. На следующий день, 9 февраля, пройдут вторая часть мастер-шоу, игра за третье место и финал.

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