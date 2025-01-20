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Девятикратный обладатель Кубка Стэнли раскрыл секрет успешной игры Александра Овечкина

Девятикратный обладатель Кубка Стэнли раскрыл секрет успешной игры Александра Овечкина
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Девятикратный обладатель Кубка Стэнли Скотти Боумэн объяснил, за счёт чего российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продолжает забивать голы в больших количествах, несмотря на возраст в 39 лет.

— Вы видели, как Горди Хоу много забивал даже за 40. Поэтому результативность Овечкина в этом возрасте для вас не какое-то сногсшибательное откровение?
— Такое в любом случае непросто. Когда игроки становятся старше, они становятся несколько медленнее. А ещё одного момента я долго не осознавал, пока кто-то не сказал мне: одна из первых вещей, которая происходит с возрастом, — их бросок становится не таким сильным, как был. Но Алекс так же физически силён, как прежде, и его щелчок не утратил в силе. Он как был, так и остаётся одним из лучших в лиге по броскам в одно касание, и главное, — чтобы ему отдавали те же диагональные передачи, которые «кормили» его всю карьеру.

Когда Горди забивал десятки голов в возрасте прилично за 40 и даже чуть за 50, он был образцом для подражания с физической точки зрения. Не знаю деталей о тренировках Алекса, но, очевидно, он работает очень близко к тому, что было в лучшие годы, и остаётся в очень хорошей форме, — цитирует Боумэна «Спорт-экспресс».

На данный момент 39-летний Овечкин отстаёт от легендарного рекорда Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ на 20 заброшенных шайб. На счету россиянина 874 шайбы. У канадца — 894.

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