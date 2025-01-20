Нападающий «Лады» Михаил Фисенко дисквалифицирован на один матч за драку
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Нападающий «Лады» Михаил Фисенко дисквалифицирован на один матч, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Форвард получил автоматическую дисквалификацию за очередную драку.
Фисенко провёл эффектную драку с защитником «Витязя» Ярославом Бусыгиным, по итогам которой оба хоккеиста в кровь разбили друг другу лица.
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 января 2025, суббота. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 6
Витязь
Московская область
1:0 Неколенко (Шараканов, Государев) – 04:19 (5x5) 1:1 Макеев (Цицюра, Заседа) – 08:13 (5x4) 1:2 Стюарт (Цицюра, Малоросиянов) – 21:16 (5x5) 1:3 Стюарт (Барак, Бучельников) – 23:18 (5x5) 1:4 Заседа (Цицюра, Воробьёв) – 34:19 (5x4) 1:5 Рой (Барак, Бучельников) – 39:42 (5x5) 1:6 Воробьёв (Савчик, Стюарт) – 40:56 (5x5) 2:6 Неколенко (Червоненко, Сёмин) – 52:54 (5x5)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
В соответствии с п. 4.4. ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан третьим и каждым последующим большим штрафом (5 минут) за драку, то на него накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф. Таким образом, нападающий «Лады» Михаил Фисенко пропустит ближайшую игру своей команды.
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