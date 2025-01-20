Нападающий «Лады» Михаил Фисенко дисквалифицирован на один матч за драку

Нападающий «Лады» Михаил Фисенко дисквалифицирован на один матч, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Форвард получил автоматическую дисквалификацию за очередную драку.

Фисенко провёл эффектную драку с защитником «Витязя» Ярославом Бусыгиным, по итогам которой оба хоккеиста в кровь разбили друг другу лица.

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В соответствии с п. 4.4. ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан третьим и каждым последующим большим штрафом (5 минут) за драку, то на него накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф. Таким образом, нападающий «Лады» Михаил Фисенко пропустит ближайшую игру своей команды.