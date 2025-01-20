Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин оценил волевую победу над «Адмиралом» в гостях

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Адмиралом» (2:1 Б) в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Непростой выезд на Дальний Восток, таких длинных выездов у нас ещё не было. Хотелось открыть счёт, но пропустили быстрый гол, и пришлось чуть поменять план на игру, добавить в активности. С каждым периодом наращивали темп, терпеливо сыграли, в меньшинстве создали момент и реализовали его… Если брать все матчи этого выезда, сыграли хорошо», — приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте.

«Ак Барс» начал серию на Дальнем Востоке двумя матчами в Хабаровске с местным «Амуром», обменявшись с соперником победами — 4:1, 4:5. С «Адмиралом» команда Гатиятулина тоже провела две встречи, но в обеих победила — 5:2, 2:1 Б.

24 января «Ак Барс» проведёт домашний матч с «Сибирью». Казанцы располагаются на втором месте в Восточной конференции, набрав 62 очка в 46 встречах.