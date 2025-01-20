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«Один из лучших защитников, когда-либо игравших в хоккей». Беднар — о Макаре

«Один из лучших защитников, когда-либо игравших в хоккей». Беднар — о Макаре
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Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар не поскупился на комплиментарные слова в адрес защитника команды Кейла Макара после его дубля в ворота «Далласа» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
6 : 3
Даллас Старз
Даллас
0:1 Дюшейн (Джонстон, Робертсон) – 03:24 (pp)     1:1 Миттельштадт (Лехконен) – 13:07     2:1 Макар (Маккиннон, Рантанен) – 30:31 (pp)     3:1 Лехконен (Друен) – 31:56     4:1 Друен (Лехконен, Мэнсон) – 38:30     5:1 Лехконен (Миттельштадт, Мэнсон) – 48:13     5:2 Робертсон (Джонстон, Любушкин) – 51:08     5:3 Робертсон (Дюшейн, Джонстон) – 51:47 (pp)     6:3 Макар (Друен, Миттельштадт) – 53:13    

«Я немного предвзят, но вы смотрите за одним из лучших защитников, когда-либо игравших в хоккей. В этом нет никаких сомнений.

Сейчас в НХЛ есть несколько парней, показывающих динамичный хоккей. Думаю, эта тенденция сохранится в будущем, но Макар лучший из лучших», — приводит слова Беднара The Score.

В нынешнем сезоне 26-летний Макар в 47 матчах регулярного чемпионата набрал 52 (15+37) очка. Он идёт на 12-м месте в рейтинге лучших игроков сезона по системе «гол+пас».

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