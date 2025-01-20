«Один из лучших защитников, когда-либо игравших в хоккей». Беднар — о Макаре

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар не поскупился на комплиментарные слова в адрес защитника команды Кейла Макара после его дубля в ворота «Далласа» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Я немного предвзят, но вы смотрите за одним из лучших защитников, когда-либо игравших в хоккей. В этом нет никаких сомнений.

Сейчас в НХЛ есть несколько парней, показывающих динамичный хоккей. Думаю, эта тенденция сохранится в будущем, но Макар лучший из лучших», — приводит слова Беднара The Score.

В нынешнем сезоне 26-летний Макар в 47 матчах регулярного чемпионата набрал 52 (15+37) очка. Он идёт на 12-м месте в рейтинге лучших игроков сезона по системе «гол+пас».