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Овечкина не будет на инаугурации Трампа, ранее президент назвал россиянина великим игроком

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не будет присутствовать на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает официальный телеграм-канал команды российского хоккеиста.

«Александр Овечкин не будет присутствовать на инаугурации Дональда Трампа. Саша отправился с командой на 10-дневный выезд», — сказано в сообщении.

С 22 по 31 января «Вашингтон» проведёт пять матчей на выезде – с «Эдмонтоном», «Сиэтлом», «Ванкувером», «Калгари» и «Оттавой».

Об Александре Овечкине в контексте Дональда Трампа начали говорить после речи избранного президента на победном митинге (в ночь с 19 на 20 января мск). Трамп, выступавший на домашней арене «Вашингтона», назвал Овечкина «великим игроком».

Инаугурация Трампа состоится сегодня, 20 января, и начнётся в 20:00 мск.