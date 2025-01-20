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Овечкина не будет на инаугурации Трампа, ранее президент назвал россиянина великим игроком

Овечкина не будет на инаугурации Трампа, ранее президент назвал россиянина великим игроком
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не будет присутствовать на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает официальный телеграм-канал команды российского хоккеиста.

«Александр Овечкин не будет присутствовать на инаугурации Дональда Трампа. Саша отправился с командой на 10-дневный выезд», — сказано в сообщении.

С 22 по 31 января «Вашингтон» проведёт пять матчей на выезде – с «Эдмонтоном», «Сиэтлом», «Ванкувером», «Калгари» и «Оттавой».

Об Александре Овечкине в контексте Дональда Трампа начали говорить после речи избранного президента на победном митинге (в ночь с 19 на 20 января мск). Трамп, выступавший на домашней арене «Вашингтона», назвал Овечкина «великим игроком».

Инаугурация Трампа состоится сегодня, 20 января, и начнётся в 20:00 мск.

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