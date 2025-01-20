Ливо набрал 100 очков в 89 матчах за «СЮ», канадец лучший бомбардир и снайпер сезона КХЛ

Канадский форвард «Салавата Юлаева» Джош Ливо открыл счёт в большинстве матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом». Эта шайба стала для нападающего 100-м набранным очком за команду в 89 играх.

Кроме того, 31-летний хоккеист является лучшим бомбардиром и снайпером сезона Континентальной хоккейной лиги. На его счету 53 набранных очка, 33 из которых — заброшенные шайбы. Ближайшим преследователем Ливо в бомбардирской гонке является защитник «Сибири» Тревор Мёрфи — 47 очков, в снайперской — экс-игрок «Салавата Юлаева», а ныне форвард «Северстали» — Данил Аймурзин.

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