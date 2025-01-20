Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ливо набрал 100 очков в 89 матчах за «СЮ», канадец лучший бомбардир и снайпер сезона КХЛ

Ливо набрал 100 очков в 89 матчах за «СЮ», канадец лучший бомбардир и снайпер сезона КХЛ
Комментарии

Канадский форвард «Салавата Юлаева» Джош Ливо открыл счёт в большинстве матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом». Эта шайба стала для нападающего 100-м набранным очком за команду в 89 играх.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 января 2025, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
3-й период
3 : 0
Авангард
Омск
1:0 Ливо (Хмелевски, Хафизуллин) – 19:58 (5x4)     2:0 Ян (Пименов, Панин) – 28:00 (5x5)     3:0 Ливо (Тодд) – 38:11 (5x5)    

Кроме того, 31-летний хоккеист является лучшим бомбардиром и снайпером сезона Континентальной хоккейной лиги. На его счету 53 набранных очка, 33 из которых — заброшенные шайбы. Ближайшим преследователем Ливо в бомбардирской гонке является защитник «Сибири» Тревор Мёрфи — 47 очков, в снайперской — экс-игрок «Салавата Юлаева», а ныне форвард «Северстали» — Данил Аймурзин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Материалы по теме
Канадский снайпер из «Салавата» разрывает КХЛ. Кто такой Ливо и почему он не в НХЛ?
Канадский снайпер из «Салавата» разрывает КХЛ. Кто такой Ливо и почему он не в НХЛ?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android