Ливо набрал 100 очков в 89 матчах за «СЮ», канадец лучший бомбардир и снайпер сезона КХЛ
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Канадский форвард «Салавата Юлаева» Джош Ливо открыл счёт в большинстве матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом». Эта шайба стала для нападающего 100-м набранным очком за команду в 89 играх.
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 января 2025, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
3-й период
3 : 0
Авангард
Омск
1:0 Ливо (Хмелевски, Хафизуллин) – 19:58 (5x4) 2:0 Ян (Пименов, Панин) – 28:00 (5x5) 3:0 Ливо (Тодд) – 38:11 (5x5)
Кроме того, 31-летний хоккеист является лучшим бомбардиром и снайпером сезона Континентальной хоккейной лиги. На его счету 53 набранных очка, 33 из которых — заброшенные шайбы. Ближайшим преследователем Ливо в бомбардирской гонке является защитник «Сибири» Тревор Мёрфи — 47 очков, в снайперской — экс-игрок «Салавата Юлаева», а ныне форвард «Северстали» — Данил Аймурзин.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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