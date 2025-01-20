«Овечкин — великий! Доказано всеми». Реакция ФК «Динамо» на слова Трампа про россиянина

Футбольное московское «Динамо» отреагировало на слова избранного президента США Дональда Трампа, назвавшего форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина «великим игроком».

«Овечкин — великий! Доказано всеми», — сказано в сообщении.

В посте прикреплён ролик со словами Трампа про игрока, которые сменяются кадрами игрой Овечкина за «Динамо» в товарищеском матче с «Амкалом» в 2022 году. Тогда хоккеист отметился одним из забитых голов в футбольной встрече, а также силовым приёмом против игрока медиакоманды. Эти кадры сменяются традиционным танцем Трампа.

Трамп произнёс свои слова про Овечкина на победном митинге, выступая на домашней арене «Вашингтона». Позднее команда Овечкина сообщила, что хоккеиста не будет на инаугурации президента, которая пройдёт сегодня, 20 января.