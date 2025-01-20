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Экс-игрок СКА Тони Деанджело ищет варианты трудоустройства в НХЛ — Daily Faceoff

Экс-игрок СКА Тони Деанджело ищет варианты трудоустройства в НХЛ — Daily Faceoff
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Бывший защитник команд НХЛ Тони Деанджело, начавший сезон в составе петербуржского СКА, рассматривает варианты в североамериканской лиге после расторжения контракта с российской командой. Об этом сообщает Daily Faceoff.

«Защитник Тони Деанджело вернулся из КХЛ и, похоже, смотрит на варианты, которые могут быть доступны в НХЛ. Я сообщал, что «Ванкувер» вёл переговоры с игроком два лета назад, прежде чем он вернулся в «Каролину». Интересно, согласится ли Деанджело на пробный контракт, чтобы показать себя командам?» — написал журналист Джефф Марек.

Деанджело покинул СКА по семейным обстоятельствам. В 34 матчах за команду он набрал 31 (6+25) очко. В НХЛ Деанджело играл за «Аризону Койотс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Каролину Харрикейнз», «Филадельфию Флайерз».

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