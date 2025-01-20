Джереми Рой стал рекордсменом «Витязя» по очкам среди защитников

Защитник «Витязя» Джереми Рой отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором». Для канадского хоккеиста это 82-е набранное очко за команду, он стал самым результативным защитником «Витязя» в истории, опередив чеха Якуба Ержабека (81).

27-летний Рой выступает за команду из Подмосковья с регулярного чемпионата сезона-2023/2024. Для него это первый опыт игры в КХЛ, ранее он играл за юниорские команды Канады и в АХЛ. На драфте НХЛ 2015 года «Сан-Хосе Шаркс» выбрал его во втором раунде под общим 41-м номером, но в главной североамериканской лиге хоккеист ещё не дебютировал.