Джереми Рой стал рекордсменом «Витязя» по очкам среди защитников
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Защитник «Витязя» Джереми Рой отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором». Для канадского хоккеиста это 82-е набранное очко за команду, он стал самым результативным защитником «Витязя» в истории, опередив чеха Якуба Ержабека (81).
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 января 2025, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 3
Витязь
Московская область
1:0 Кравцов (Светлаков, Горюнов-Рольгизер) – 21:12 (5x5) 2:0 Светлаков (Горюнов-Рольгизер, Кравцов) – 25:28 (5x5) 2:1 Готье (Рой, Бучельников) – 37:52 (5x4) 3:1 Рыков (Дер-Аргучинцев, Блажиевский) – 42:02 (5x5) 3:2 Галузин (Макеев) – 42:26 (5x5) 4:2 Кэмпфер (Дер-Аргучинцев) – 50:34 (5x4) 4:3 Чехович (Галузин) – 58:19 (6x5)
27-летний Рой выступает за команду из Подмосковья с регулярного чемпионата сезона-2023/2024. Для него это первый опыт игры в КХЛ, ранее он играл за юниорские команды Канады и в АХЛ. На драфте НХЛ 2015 года «Сан-Хосе Шаркс» выбрал его во втором раунде под общим 41-м номером, но в главной североамериканской лиге хоккеист ещё не дебютировал.
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