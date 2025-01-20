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Трактор — Витязь, результат матча 20 января, счет 4:3, КХЛ 2024-2025

«Трактор» переиграл «Витязь» в домашнем матче, одержав в КХЛ четвёртую победу подряд
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В эти минуты на льду «Арены-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Местный «Трактор» переиграл подмосковный «Витязь» (4:3) и продлил победную серию до четырёх встреч.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 января 2025, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 3
Витязь
Московская область
1:0 Кравцов (Светлаков, Горюнов-Рольгизер) – 21:12 (5x5)     2:0 Светлаков (Горюнов-Рольгизер, Кравцов) – 25:28 (5x5)     2:1 Готье (Рой, Бучельников) – 37:52 (5x4)     3:1 Рыков (Дер-Аргучинцев, Блажиевский) – 42:02 (5x5)     3:2 Галузин (Макеев) – 42:26 (5x5)     4:2 Кэмпфер (Дер-Аргучинцев) – 50:34 (5x4)     4:3 Чехович (Галузин) – 58:19 (6x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Шайбы в составе команды победителей на свой счёт записали Виталий Кравцов, Андрей Светлаков, Александр Рыков и Стивен Кэмпфер. У «Витязя» точные броски в активе Фредерика Готье, Владимира Галузина и Ивана Чеховича. Отметим, что игрок подмосковной команды Джереми Рой отдал результативную передачу и стал рекордсменом по числу очков среди защитников команды (82).

«Трактор» после победы закрепился на первой строчке Восточной конференции, набрав 67 очков. У «Витязя» 10-е место в Западной конференции и 41 очко.

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