«Трактор» переиграл «Витязь» в домашнем матче, одержав в КХЛ четвёртую победу подряд

В эти минуты на льду «Арены-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Местный «Трактор» переиграл подмосковный «Витязь» (4:3) и продлил победную серию до четырёх встреч.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Шайбы в составе команды победителей на свой счёт записали Виталий Кравцов, Андрей Светлаков, Александр Рыков и Стивен Кэмпфер. У «Витязя» точные броски в активе Фредерика Готье, Владимира Галузина и Ивана Чеховича. Отметим, что игрок подмосковной команды Джереми Рой отдал результативную передачу и стал рекордсменом по числу очков среди защитников команды (82).
«Трактор» после победы закрепился на первой строчке Восточной конференции, набрав 67 очков. У «Витязя» 10-е место в Западной конференции и 41 очко.
- 20 января 2025
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