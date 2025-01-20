Форвард «СЮ» Ливо стал рекордсменом КХЛ по числу хет-триков за один регулярный чемпионат

Нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (4:0). Канадский форвард стал рекордсменом лиги по числу хет-триков за одну регулярку (4): ранее подобное удавалось Владимиру Тарасенко (в сезоне-2011/2012), но один из них россиянин оформил в плей-офф.

Всего в 89 матчах за «Салават Юлаев» Ливо набрал 102 очка. Четыре хет-трика 31-летний канадец оформил за 26 дней. Ливо играет за уфимскую команду с сентября 2023 года. Это его первый опыт игры в КХЛ, ранее в НХЛ он выступал за «Торонто», «Ванкувер», «Калгари», «Каролину» и «Сент-Луис», набрав 93 очка в 265 встречах.