Форвард «СЮ» Ливо стал рекордсменом КХЛ по числу хет-триков за один регулярный чемпионат
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Нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (4:0). Канадский форвард стал рекордсменом лиги по числу хет-триков за одну регулярку (4): ранее подобное удавалось Владимиру Тарасенко (в сезоне-2011/2012), но один из них россиянин оформил в плей-офф.
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 января 2025, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 0
Авангард
Омск
1:0 Ливо (Хмелевски, Хафизуллин) – 19:58 (5x4) 2:0 Ян (Пименов, Панин) – 28:00 (5x5) 3:0 Ливо (Тодд) – 38:11 (5x5) 4:0 Ливо (Уилсон, Комаров) – 57:24 (en)
Всего в 89 матчах за «Салават Юлаев» Ливо набрал 102 очка. Четыре хет-трика 31-летний канадец оформил за 26 дней. Ливо играет за уфимскую команду с сентября 2023 года. Это его первый опыт игры в КХЛ, ранее в НХЛ он выступал за «Торонто», «Ванкувер», «Калгари», «Каролину» и «Сент-Луис», набрав 93 очка в 265 встречах.
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