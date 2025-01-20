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Салават Юлаев — Авангард, результат матча 20 января, счет 4:0, КХЛ 2024-2025

Хет-трик Ливо принёс «Салавату Юлаеву» сухую победу над «Авангардом»
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В эти минуты на льду «Уфа-Арены» в Уфе завершился матч регулярного чемпионата КХЛ. «Салават Юлаев» всухую обыграл омский «Авангард» со счётом 4:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 января 2025, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 0
Авангард
Омск
1:0 Ливо (Хмелевски, Хафизуллин) – 19:58 (5x4)     2:0 Ян (Пименов, Панин) – 28:00 (5x5)     3:0 Ливо (Тодд) – 38:11 (5x5)     4:0 Ливо (Уилсон, Комаров) – 57:24 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Три шайбы на свой счёт записал канадец Джош Ливо, для которого этот хет-трик стал четвёртым в регулярном сезоне. Он оформил четыре хет-трика за 26 дней и стал первым игроком в истории КХЛ, забросившим по три шайбы в четырёх матчах регулярного чемпионата за один сезон. Ещё одна шайба на счету Денниса Яна.

«Салават Юлаев» возобновил победную серию после поражения в предыдущей игре, «Авангард» прервал свою после шести удачных встреч. Уфимцы занимают третью строчку в Восточной конференции, омичи — шестую.

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