Хет-трик Ливо принёс «Салавату Юлаеву» сухую победу над «Авангардом»

В эти минуты на льду «Уфа-Арены» в Уфе завершился матч регулярного чемпионата КХЛ. «Салават Юлаев» всухую обыграл омский «Авангард» со счётом 4:0.

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Три шайбы на свой счёт записал канадец Джош Ливо, для которого этот хет-трик стал четвёртым в регулярном сезоне. Он оформил четыре хет-трика за 26 дней и стал первым игроком в истории КХЛ, забросившим по три шайбы в четырёх матчах регулярного чемпионата за один сезон. Ещё одна шайба на счету Денниса Яна.

«Салават Юлаев» возобновил победную серию после поражения в предыдущей игре, «Авангард» прервал свою после шести удачных встреч. Уфимцы занимают третью строчку в Восточной конференции, омичи — шестую.