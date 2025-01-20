«Авангард» прервал серию из шести побед, омичи не проигрывали с 2024-го

Омский «Авангард» в Уфе проиграл «Салавату Юлаеву» (0:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Для команды это поражение стало первым спустя шесть побед: в последний раз омичи проигрывали 30 декабря 2024 года в домашней встрече с «Металлургом» (1:2).

В победную серию попали успехи в матчах с «Нефтехимиком» (5:1), «Ак Барсом» (3:1), «Северсталью» (6:5 Б), «Салаватом Юлаевым» (3:2), «Куньлунем» (3:2) и ЦСКА (4:0). Сейчас команда Ги Буше располагается на шестом месте в Восточной конференции, набрав 51 очко в 46 встречах.

22 января «Авангард» продолжит выездную серию в Екатеринбурге матчем с местным «Автомобилистом».