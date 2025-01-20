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«Авангард» прервал серию из шести побед, омичи не проигрывали с 2024-го

«Авангард» прервал серию из шести побед, омичи не проигрывали с 2024-го
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Омский «Авангард» в Уфе проиграл «Салавату Юлаеву» (0:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Для команды это поражение стало первым спустя шесть побед: в последний раз омичи проигрывали 30 декабря 2024 года в домашней встрече с «Металлургом» (1:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 января 2025, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 0
Авангард
Омск
1:0 Ливо (Хмелевски, Хафизуллин) – 19:58 (5x4)     2:0 Ян (Пименов, Панин) – 28:00 (5x5)     3:0 Ливо (Тодд) – 38:11 (5x5)     4:0 Ливо (Уилсон, Комаров) – 57:24 (en)    

В победную серию попали успехи в матчах с «Нефтехимиком» (5:1), «Ак Барсом» (3:1), «Северсталью» (6:5 Б), «Салаватом Юлаевым» (3:2), «Куньлунем» (3:2) и ЦСКА (4:0). Сейчас команда Ги Буше располагается на шестом месте в Восточной конференции, набрав 51 очко в 46 встречах.

22 января «Авангард» продолжит выездную серию в Екатеринбурге матчем с местным «Автомобилистом».

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