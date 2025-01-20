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Рекордсмен КХЛ Джош Ливо оформил четыре хет-трика за 26 дней

Рекордсмен КХЛ Джош Ливо оформил четыре хет-трика за 26 дней
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Нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо, который в матче с «Авангардом» (4:0) оформил хет-трик и стал рекордсменом КХЛ по их количеству (4) за один регулярный чемпионат, забросил эти 12 шайб за 26 дней.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 января 2025, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 0
Авангард
Омск
1:0 Ливо (Хмелевски, Хафизуллин) – 19:58 (5x4)     2:0 Ян (Пименов, Панин) – 28:00 (5x5)     3:0 Ливо (Тодд) – 38:11 (5x5)     4:0 Ливо (Уилсон, Комаров) – 57:24 (en)    

Три шайбы от 31-летнего Ливо получили «Амур» (25 декабря, 5:3), «Барыс» (30 декабря, 6:0), «Нефтехимик» (15 января, 7:4) и «Авангард» (20 января, 4:0).

Ранее хоккеисты за один регулярный чемпионат КХЛ оформляли максимум три хет-трика: исключением стал Владимир Тарасенко в сезоне-2011/2012, но один из них он реализовал в плей-офф.

Ливо стал игроком «Салавата Юлаева» в сентябре 2023 года и за 89 матчей за команду набрал 102 очка. Он лучший снайпер и бомбардир текущего сезона лиги.

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