Рекордсмен КХЛ Джош Ливо оформил четыре хет-трика за 26 дней

Нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо, который в матче с «Авангардом» (4:0) оформил хет-трик и стал рекордсменом КХЛ по их количеству (4) за один регулярный чемпионат, забросил эти 12 шайб за 26 дней.

Три шайбы от 31-летнего Ливо получили «Амур» (25 декабря, 5:3), «Барыс» (30 декабря, 6:0), «Нефтехимик» (15 января, 7:4) и «Авангард» (20 января, 4:0).

Ранее хоккеисты за один регулярный чемпионат КХЛ оформляли максимум три хет-трика: исключением стал Владимир Тарасенко в сезоне-2011/2012, но один из них он реализовал в плей-офф.

Ливо стал игроком «Салавата Юлаева» в сентябре 2023 года и за 89 матчей за команду набрал 102 очка. Он лучший снайпер и бомбардир текущего сезона лиги.