«Надо ещё многое улучшать». Светлаков прокомментировал победу над «Витязем»

Нападающий «Трактора» Андрей Светлаков прокомментировал победу над «Витязем» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ. На счету форварда — гол и результативная передача.

— Плюс в том, что выиграли. Из минусов: нужно было чуть построже играть в третьем периоде. Есть над чем работать.

— Вы вернулись с выездной серии, где одержали три победы подряд. Сегодня уже четвёртый успех. Можно ли сказать, что нащупали тот ритм, который позволял много побеждать?

— Надеюсь, что мы ещё нащупываем свою игру и продлим победную серию. Не так долго осталось до окончания регулярного чемпионата, надо ещё многое улучшать.

— «Витязь» — вязкий соперник, который также шёл на победной серии. Насколько удалось воплотить в жизнь план на игру?

— Если получилось победить, значит, план на матч был успешным. «Витязь» – хорошая команда с отличным настроем, главное, удалось победить.

— Оцените игру Михаила Рольгизера в вашей тройке. Отлично влился с первых матчей.

— Он молодец, хорошо влился. Может создать момент, может забить. Надеюсь, что так дальше и будем играть.

— Дальше – игра с «Сибирью». Каков рецепт побед в матчах с этой командой?

— Нужно больше создавать и реализовывать моменты. Тогда будем побеждать, — сказал Светлаков в интервью «Чемпионату».