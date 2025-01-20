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«Надо ещё многое улучшать». Светлаков прокомментировал победу над «Витязем»

«Надо ещё многое улучшать». Светлаков прокомментировал победу над «Витязем»
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Комментарии

Нападающий «Трактора» Андрей Светлаков прокомментировал победу над «Витязем» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ. На счету форварда — гол и результативная передача.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 января 2025, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 3
Витязь
Московская область
1:0 Кравцов (Светлаков, Горюнов-Рольгизер) – 21:12 (5x5)     2:0 Светлаков (Горюнов-Рольгизер, Кравцов) – 25:28 (5x5)     2:1 Готье (Рой, Бучельников) – 37:52 (5x4)     3:1 Рыков (Дер-Аргучинцев, Блажиевский) – 42:02 (5x5)     3:2 Галузин (Макеев) – 42:26 (5x5)     4:2 Кэмпфер (Дер-Аргучинцев) – 50:34 (5x4)     4:3 Чехович (Галузин) – 58:19 (6x5)    

— Плюс в том, что выиграли. Из минусов: нужно было чуть построже играть в третьем периоде. Есть над чем работать.

— Вы вернулись с выездной серии, где одержали три победы подряд. Сегодня уже четвёртый успех. Можно ли сказать, что нащупали тот ритм, который позволял много побеждать?
— Надеюсь, что мы ещё нащупываем свою игру и продлим победную серию. Не так долго осталось до окончания регулярного чемпионата, надо ещё многое улучшать.

— «Витязь» — вязкий соперник, который также шёл на победной серии. Насколько удалось воплотить в жизнь план на игру?
— Если получилось победить, значит, план на матч был успешным. «Витязь» – хорошая команда с отличным настроем, главное, удалось победить.

— Оцените игру Михаила Рольгизера в вашей тройке. Отлично влился с первых матчей.
— Он молодец, хорошо влился. Может создать момент, может забить. Надеюсь, что так дальше и будем играть.

— Дальше – игра с «Сибирью». Каков рецепт побед в матчах с этой командой?
— Нужно больше создавать и реализовывать моменты. Тогда будем побеждать, — сказал Светлаков в интервью «Чемпионату».

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