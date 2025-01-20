«Надо ещё многое улучшать». Светлаков прокомментировал победу над «Витязем»

Нападающий «Трактора» Андрей Светлаков прокомментировал победу над «Витязем» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ. На счету форварда — гол и результативная передача.
— Плюс в том, что выиграли. Из минусов: нужно было чуть построже играть в третьем периоде. Есть над чем работать.
— Вы вернулись с выездной серии, где одержали три победы подряд. Сегодня уже четвёртый успех. Можно ли сказать, что нащупали тот ритм, который позволял много побеждать?
— Надеюсь, что мы ещё нащупываем свою игру и продлим победную серию. Не так долго осталось до окончания регулярного чемпионата, надо ещё многое улучшать.
— «Витязь» — вязкий соперник, который также шёл на победной серии. Насколько удалось воплотить в жизнь план на игру?
— Если получилось победить, значит, план на матч был успешным. «Витязь» – хорошая команда с отличным настроем, главное, удалось победить.
— Оцените игру Михаила Рольгизера в вашей тройке. Отлично влился с первых матчей.
— Он молодец, хорошо влился. Может создать момент, может забить. Надеюсь, что так дальше и будем играть.
— Дальше – игра с «Сибирью». Каков рецепт побед в матчах с этой командой?
— Нужно больше создавать и реализовывать моменты. Тогда будем побеждать, — сказал Светлаков в интервью «Чемпионату».