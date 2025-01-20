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Американский нападающий Нолан Мойл покинул «Куньлунь»

Американский нападающий Нолан Мойл покинул «Куньлунь»
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Пресс-служба «Куньлунь Ред Стар» в Телеграм-канале сообщила о прекращении сотрудничества между «драконами» и американским форвардом Ноланом Мойлом.

Сообщается, что 25-летний хоккеист уже присоединился к клубу «Толедо Уоллай», выступающему в Хоккейной лиге Восточного побережья (ECHL). Он не выходил на лёд в КХЛ с 17 ноября. Своё решение расстаться с нападающим китайский клуб объяснил тем, что Нолан нуждается в игровой практике.

В 13-ти матчах за «Куньлунь» в нынешнем сезоне Мойл набрал 2 (1+1) очка. Он пополнил состав «драконов» 3 октября, перейдя из Университета Мичигана, где американец был капитаном.

На данный момент «Куньлунь» располагается на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 44 очка после 46 матчей.

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