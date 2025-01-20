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«Присутствовал фактор реванша». Виктор Козлов — о победе «Салавата» над «Авангардом»

«Присутствовал фактор реванша». Виктор Козлов — о победе «Салавата» над «Авангардом»
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (4:0), отметив игру 21-летнего голкипера Семёна Вязового.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 января 2025, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 0
Авангард
Омск
1:0 Ливо (Хмелевски, Хафизуллин) – 19:58 (5x4)     2:0 Ян (Пименов, Панин) – 28:00 (5x5)     3:0 Ливо (Тодд) – 38:11 (5x5)     4:0 Ливо (Уилсон, Комаров) – 57:24 (en)    

«Ребята молодцы, все без исключения вышли играть против команды, которая сейчас на ходу и которая показывает хороший хоккей. Понравились движение, желание, нацеленность на борьбу. Все принимали правильные решения, помогли Семёну Вязовому сыграть «сухой» матч.

Был ли фактор реванша после встречи в Омске? Конечно, фактор реванша присутствовал. Всегда хочется обыграть команду, которой уступили. Во втором периоде выстояли в меньшинстве, правильно выходили из-под давления.

Был ли акцент на более базовые действия в большинстве? Был акцент на движение и смену мест, потому что «Авангард» играет очень агрессивно. Они очень хорошо давят и заставляют ошибаться соперника.

Что мы увидели в Вязовом в матчах с сильными соперниками? Я увидел у Семёна, что он готов биться за место в составе и зацепиться за тот шанс, который он получает», — приводит слова Козлова официальный сайт уфимской команды.

Команда из столицы Башкортостана набрала 62 очка и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. В ближайшей игре подопечные Козлова 23 января сыграют в гостях с «Сочи».

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