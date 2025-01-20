«Присутствовал фактор реванша». Виктор Козлов — о победе «Салавата» над «Авангардом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (4:0), отметив игру 21-летнего голкипера Семёна Вязового.

«Ребята молодцы, все без исключения вышли играть против команды, которая сейчас на ходу и которая показывает хороший хоккей. Понравились движение, желание, нацеленность на борьбу. Все принимали правильные решения, помогли Семёну Вязовому сыграть «сухой» матч.

Был ли фактор реванша после встречи в Омске? Конечно, фактор реванша присутствовал. Всегда хочется обыграть команду, которой уступили. Во втором периоде выстояли в меньшинстве, правильно выходили из-под давления.

Был ли акцент на более базовые действия в большинстве? Был акцент на движение и смену мест, потому что «Авангард» играет очень агрессивно. Они очень хорошо давят и заставляют ошибаться соперника.

Что мы увидели в Вязовом в матчах с сильными соперниками? Я увидел у Семёна, что он готов биться за место в составе и зацепиться за тот шанс, который он получает», — приводит слова Козлова официальный сайт уфимской команды.

Команда из столицы Башкортостана набрала 62 очка и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. В ближайшей игре подопечные Козлова 23 января сыграют в гостях с «Сочи».