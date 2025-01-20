Форвард «Салавата» Деннис Ян — о Джоше Ливо: за ним просто невероятно наблюдать

Американский нападающий «Салавата Юлаева» Деннис Ян прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (4:0), отметив очередной хет-трик своего одноклубника Джоша Ливо.

«У нас был должок, потому что проиграли в Омске. Турнирная таблица очень плотная, это важные матчи с соперником, который близко идёт к нам. Мы понимали, что это последняя домашняя встреча перед большим выездом. Хотели порадовать болельщиков, это важно для нас.

Что стало ключевым в победе сегодня? Все вышли и бились с первых минут, выполняли требования тренера. Все четыре пятёрки играли на команду, отсюда и результат.

У Джоша Ливо очередной хет-трик? Это просто невероятно наблюдать. Очень здорово быть в этой команде с ним, Джош очень хорошо использует свои моменты.

Моя заброшенная шайба? Всё случилось в моменте, верхом некуда было бросать. Бросил между щитков – это сработало. Партнёры очень хорошо отдали передачу», — приводит слова Яна официальный сайт уфимской команды.

Напомним, в матче с «Авангардом» 27-летний Ян отметился заброшенной шайбой.

Команда из столицы Башкортостана набрала 62 очка и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче подопечные Виктора Козлова 23 января сыграют в гостях с «Сочи».