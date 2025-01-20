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Форвард «Салавата» Деннис Ян — о Джоше Ливо: за ним просто невероятно наблюдать

Форвард «Салавата» Деннис Ян — о Джоше Ливо: за ним просто невероятно наблюдать
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Американский нападающий «Салавата Юлаева» Деннис Ян прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (4:0), отметив очередной хет-трик своего одноклубника Джоша Ливо.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 января 2025, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 0
Авангард
Омск
1:0 Ливо (Хмелевски, Хафизуллин) – 19:58 (5x4)     2:0 Ян (Пименов, Панин) – 28:00 (5x5)     3:0 Ливо (Тодд) – 38:11 (5x5)     4:0 Ливо (Уилсон, Комаров) – 57:24 (en)    

«У нас был должок, потому что проиграли в Омске. Турнирная таблица очень плотная, это важные матчи с соперником, который близко идёт к нам. Мы понимали, что это последняя домашняя встреча перед большим выездом. Хотели порадовать болельщиков, это важно для нас.

Что стало ключевым в победе сегодня? Все вышли и бились с первых минут, выполняли требования тренера. Все четыре пятёрки играли на команду, отсюда и результат.

У Джоша Ливо очередной хет-трик? Это просто невероятно наблюдать. Очень здорово быть в этой команде с ним, Джош очень хорошо использует свои моменты.

Моя заброшенная шайба? Всё случилось в моменте, верхом некуда было бросать. Бросил между щитков – это сработало. Партнёры очень хорошо отдали передачу», — приводит слова Яна официальный сайт уфимской команды.

Напомним, в матче с «Авангардом» 27-летний Ян отметился заброшенной шайбой.

Команда из столицы Башкортостана набрала 62 очка и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче подопечные Виктора Козлова 23 января сыграют в гостях с «Сочи».

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