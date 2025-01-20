«Главное, чтобы болельщикам кепок хватило». Тренер «Салавата» Козлов — о хет-триках Ливо

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о невероятной форме канадского нападающего уфимцев Джоша Ливо, который в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (4:0) оформил свой четвёртый хет-трик за 26 дней.

«Главное, чтобы болельщикам кепок хватило. Это хорошо для нашей организации. Ребята идут за ним, он наш лидер, как и все. Сегодня было достаточно моментов и у других звеньев», — приводит слова Козлова официальный сайт «Салавата Юлаева».

Напомним, по итогам сегодняшнего матча 31-летний Ливо стал рекордсменом КХЛ по числу хет-триков за один регулярный чемпионат. Всего в нынешнем сезоне канадский форвард провёл 42 встречи, в которых набрал 55 (35+20) очков, что является лучшим бомбардирским показателем в лиге.