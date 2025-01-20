Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Главное, чтобы болельщикам кепок хватило». Тренер «Салавата» Козлов — о хет-триках Ливо

«Главное, чтобы болельщикам кепок хватило». Тренер «Салавата» Козлов — о хет-триках Ливо
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о невероятной форме канадского нападающего уфимцев Джоша Ливо, который в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (4:0) оформил свой четвёртый хет-трик за 26 дней.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 января 2025, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 0
Авангард
Омск
1:0 Ливо (Хмелевски, Хафизуллин) – 19:58 (5x4)     2:0 Ян (Пименов, Панин) – 28:00 (5x5)     3:0 Ливо (Тодд) – 38:11 (5x5)     4:0 Ливо (Уилсон, Комаров) – 57:24 (en)    

«Главное, чтобы болельщикам кепок хватило. Это хорошо для нашей организации. Ребята идут за ним, он наш лидер, как и все. Сегодня было достаточно моментов и у других звеньев», — приводит слова Козлова официальный сайт «Салавата Юлаева».

Напомним, по итогам сегодняшнего матча 31-летний Ливо стал рекордсменом КХЛ по числу хет-триков за один регулярный чемпионат. Всего в нынешнем сезоне канадский форвард провёл 42 встречи, в которых набрал 55 (35+20) очков, что является лучшим бомбардирским показателем в лиге.

Материалы по теме
Форвард «Салавата» Деннис Ян — о Джоше Ливо: за ним просто невероятно наблюдать
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android