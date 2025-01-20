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Главный тренер «Витязя» прокомментировал поражение от «Трактора» в матче КХЛ

Главный тренер «Витязя» прокомментировал поражение от «Трактора» в матче КХЛ
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Главный тренер «Витязя» Павел Десятков прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (3:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 января 2025, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 3
Витязь
Московская область
1:0 Кравцов (Светлаков, Горюнов-Рольгизер) – 21:12 (5x5)     2:0 Светлаков (Горюнов-Рольгизер, Кравцов) – 25:28 (5x5)     2:1 Готье (Рой, Бучельников) – 37:52 (5x4)     3:1 Рыков (Дер-Аргучинцев, Блажиевский) – 42:02 (5x5)     3:2 Галузин (Макеев) – 42:26 (5x5)     4:2 Кэмпфер (Дер-Аргучинцев) – 50:34 (5x4)     4:3 Чехович (Галузин, Бучельников) – 58:19 (6x5)    

«Игра разбилась на три периода. Мы первый период провели с «Трактором» на равных. Второй провалили, в третьем выглядели получше. Были и моменты, и большинства было достаточно. Единственное, нельзя было пропускать. Не хватило гола в большинстве. Что касается психологии, скажу, что не хватало огонька», — приводит слова Десяткова официальный сайт «Трактора».

Подмосковный коллектив не смог продлить серию из двух побед, остался с 41 очком и занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. В ближайшей игре «Витязь» 22 января сыграет в гостях с «Нефтехимиком».

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