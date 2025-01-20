Главный тренер «Витязя» прокомментировал поражение от «Трактора» в матче КХЛ

Главный тренер «Витязя» Павел Десятков прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (3:4).

«Игра разбилась на три периода. Мы первый период провели с «Трактором» на равных. Второй провалили, в третьем выглядели получше. Были и моменты, и большинства было достаточно. Единственное, нельзя было пропускать. Не хватило гола в большинстве. Что касается психологии, скажу, что не хватало огонька», — приводит слова Десяткова официальный сайт «Трактора».

Подмосковный коллектив не смог продлить серию из двух побед, остался с 41 очком и занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. В ближайшей игре «Витязь» 22 января сыграет в гостях с «Нефтехимиком».