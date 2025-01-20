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Семён Варламов вошел во вторую символическую сборную «Колорадо» XXI века

Семён Варламов вошел во вторую символическую сборную «Колорадо» XXI века
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«Колорадо Эвеланш» на официальном сайте представил свои первую и вторую символические сборные за последние 25 лет.

Примечательно, что во второй из них нашлось место представителю России — 36-летнему голкиперу Семёну Варламову, ныне защищающему цвета «Нью-Йорк Айлендерс».

Состав первой сборной

Петер Форсберг (нападающий)
Натан Маккиннон (нападающий)
Джо Сакик (нападающий)
Адам Фут (защитник)
Кейл Макар (защитник)
Патрик Руа (вратарь)

Состав второй сборной

Милан Гейдук (нападающий)
Габриэль Ландеског (нападающий)
Микко Рантанен (нападающий)
Роб Блэйк (защитник)
Эрик Джонсон (защитник)
Семён Варламов (вратарь)

Напомним, Семён Варламов защищал цвета «Колорадо» с 2011 по 2019 год.

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