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Вратарь «Вашингтона» Логан Томпсон признан первой звездой недели в НХЛ

Вратарь «Вашингтона» Логан Томпсон признан первой звездой недели в НХЛ
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Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Логан Томпсон признан Национальной хоккейной лигой (НХЛ) первой звездой прошедшей недели.

За минувшую неделю 27-летний Томпсон провёл три матча, выиграв все и в двух из них оформив шат-аут. Он отразил 61 из 62 бросков по своим воротам (98,4%).

Всего в нынешнем сезоне канадец провёл 26 матчей за «столичных», в которых отражал 92,5% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,09. Это первый сезон Томпсона за команду из округа Колумбия. Ранее в сильнейшей лиге мира он защищал цвета «Вегас Голден Найтс».

На данный момент «Вашингтон» является лучшей командой НХЛ, набрав 67 очков после 46 матчей. В ближайшей встрече «Кэпиталз» 22 января сыграют в гостях с «Эдмонтон Ойлерз».

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