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«Спартак» потерпел четвёртое поражение в пяти последних матчах, уступив в гостях «Торпедо»

«Спартак» потерпел четвёртое поражение в пяти последних матчах, уступив в гостях «Торпедо»
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В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местное «Торпедо» одержало победу над московским «Спартаком» (3:2 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 января 2025, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 2
Б
Спартак
Москва
1:0 Белевич (Воронин, Орлов) – 02:02 (5x5)     1:1 Пашин – 47:50 (5x5)     2:1 Гончарук (Летунов, Атанасов) – 52:06 (5x4)     2:2 Рубцов (Голдобин, Вишневский) – 58:27 (6x5)     3:2 Чефанов – 65:00    

В составе победителей шайбами отметились Андрей Белевич и Сергей Гончарук. У красно-белых голы забили Александр Пашин и Герман Рубцов.

В буллитной серии победу волжанам принесли точные броски Василия Атанасова и Ильи Чефанова. Единственная удачная попытка москвичей на счету Николая Голдобина.

«Торпедо» одержало вторую победу подряд, набрало 50 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» идёт на третьей строчке Запада с 60 очками, уступив в четырёх из пяти последних матчей.

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