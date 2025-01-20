«Спартак» потерпел четвёртое поражение в пяти последних матчах, уступив в гостях «Торпедо»

В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местное «Торпедо» одержало победу над московским «Спартаком» (3:2 Б).

В составе победителей шайбами отметились Андрей Белевич и Сергей Гончарук. У красно-белых голы забили Александр Пашин и Герман Рубцов.

В буллитной серии победу волжанам принесли точные броски Василия Атанасова и Ильи Чефанова. Единственная удачная попытка москвичей на счету Николая Голдобина.

«Торпедо» одержало вторую победу подряд, набрало 50 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» идёт на третьей строчке Запада с 60 очками, уступив в четырёх из пяти последних матчей.