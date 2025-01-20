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Шайба Вовченко в овертайме принесла «Металлургу» выездную победу над «Нефтехимиком»

Шайба Вовченко в овертайме принесла «Металлургу» выездную победу над «Нефтехимиком»
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В Нижнекамске завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Нефтехимик» потерпел поражение от магнитогорского «Металлурга» (2:3 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 января 2025, понедельник. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 3
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Митякин (Барбер, Белозёров) – 00:32 (5x5)     1:1 Коробкин (Моисеев, Орехов) – 11:50 (5x5)     2:1 Хоружев (Селезнёв, Лещенко) – 28:42 (5x5)     2:2 Юров (Вовченко, Петунин) – 41:26 (5x5)     2:3 Вовченко (Юров) – 60:39 (3x3)    

Шайбами в составе победителей отметились Егор Коробкин, Данила Юров и Даниил Вовченко (в овертайме). У хозяев голы забили Евгений Митякин и Никита Хоружев.

По ходу встречи «Нефтехимик» вёл дважды, однако так и не смог довести матч до победы.

Уральцы прервали неудачную серию из двух матчей, набрали 61 очко и занимают четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» потерпел пятое поражение подряд, идёт на 10-й строчке Востока с 41 очком.

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