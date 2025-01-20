Шайба Вовченко в овертайме принесла «Металлургу» выездную победу над «Нефтехимиком»

В Нижнекамске завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Нефтехимик» потерпел поражение от магнитогорского «Металлурга» (2:3 ОТ).

Шайбами в составе победителей отметились Егор Коробкин, Данила Юров и Даниил Вовченко (в овертайме). У хозяев голы забили Евгений Митякин и Никита Хоружев.

По ходу встречи «Нефтехимик» вёл дважды, однако так и не смог довести матч до победы.

Уральцы прервали неудачную серию из двух матчей, набрали 61 очко и занимают четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» потерпел пятое поражение подряд, идёт на 10-й строчке Востока с 41 очком.