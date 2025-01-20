Ги Буше: «Авангарду» нельзя было пропускать за несколько секунд до первого перерыва

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (0:4).

«Сегодня мы хотели лучше себя показать в первом периоде, чем это было в нашей домашней игре. Знали, что соперник силён, действует на высоких скоростях. В целом первый отрезок получился нормальным в нашем исполнении. Обе команды поиграли в большинстве, было много моментов. По-хорошему счёт должен был быть 0:0, когда мы уходили на первый перерыв. Этот гол за несколько секунд до сирены, конечно, он полностью на нас. Нельзя было допускать такого момента, нельзя было давать сопернику такого шанса. Начало второго периода было очень хорошим. Поиграли в большинстве и создавали много моментов, но проблема в том, что не смогли их реализовать. Мы не забили, а противник сумел воспользоваться своими моментами, после чего мы потеряли энергию и немножечко подсели. Плюс у нас выбыл наш топовый центральный нападающий Маклауд. Он пытался вернуться в игру, но, к сожалению, у него не получилось. После 2:0 «Салават Юлаев» был лучше: они нас переработали, перебороли, выигрывали единоборства. Сегодня заслуженная победа у них», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» не смог продлить свою шестиматчевую победную серию, остался с 51 очком и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.