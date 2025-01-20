Капитан «Салавата» Панин — о Вязовом: пацан прогрессирует, вытаскивал «мёртвые» шайбы

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин отметил заслуги 21-летнего голкипера своей команды Семёна Вязового в победе над «Авангардом» (4:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ, который прошёл сегодня, 20 января.

«Вязовой отыграл на очень приличном уровне! Видно, что пацан прогрессирует в текущем сезоне. То доверие, которое он получает от тренерского штаба, вполне оправдывает. Сегодня Семён вытаскивал «мёртвые» шайбы, держал нас в игре, не давал сопернику даже приблизиться и завладеть хоть каким-то преимуществом. Могу только поаплодировать ему стоя!

Реваншистское настроение на Омск? Вообще, у нас какая-то небольшая просадочка. Нам нужно делать шаги в матчах. Мы делали разбор игр, наш тренерский штаб показывал нам, на какие моменты нужно обратить внимание. Поступательное движение в любом случае должно было быть, потому что неприятно проигрывать у себя дома.

Самое сложное сегодня? Первое меньшинство, которое мы получили в начале периода. Хорошо, что выстояли. И Семён помог, и пацаны пластались и выводили шайбу. Второй период тоже получился достаточно напряжённым. Это были ключевые моменты, которые помогли нам дальше продвинуться», — передаёт слова Панина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Команда из столицы Башкортостана набрала 62 очка и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче подопечные Виктора Козлова 23 января сыграют в гостях с «Сочи».