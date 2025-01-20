Результаты матчей ВХЛ 20 января
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Сегодня, 20 января, состоялось девять матчей в рамках регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами игрового дня.
Результаты матчей ВХЛ 20 января:
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
20 января 2025, понедельник. 11:00 МСК
Челмет
Челябинск
Окончен
2 : 1
Буран
Воронеж
1:0 Назаров (Иванов) – 05:36 (5x5) 1:1 Круглов (Сагадеев, Шаров) – 34:44 (5x5) 2:1 Кадышев – 41:39 (5x5)
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
20 января 2025, понедельник. 15:00 МСК
Динамо-Алтай
Барнаул
Окончен
3 : 6
Химик
Воскресенск
0:1 Чезганов (Красничук, Куликов) – 03:59 (5x5) 0:2 Мансуров (Рябов, Егоров) – 05:45 (5x4) 1:2 Сорокин (Синицкий, Ремов) – 15:17 (5x5) 1:3 Корбит (Лукин, Соболев) – 26:20 (5x5) 1:4 Гаврилов (Лукьянцев, Овчинников) – 30:38 (5x5) 2:4 Когалев (Ремов, Сато) – 34:51 (5x4) 3:4 Сорокин (Сато, Булавчук) – 39:33 (5x5) 3:5 Фролов (Овчинников) – 53:08 (5x5) 3:6 Чезганов – 57:21 (en)
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
20 января 2025, понедельник. 15:00 МСК
Металлург Нк
Новокузнецк
Окончен
2 : 1
Рязань-ВДВ
Рязань
1:0 Казаков (Вихарев, Сердюк) – 30:40 (5x5) 1:1 Алиев (Фищенко, Андриянов) – 33:43 (5x5) 2:1 Овчинников (Стариков, Казаков) – 41:24 (5x4)
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
20 января 2025, понедельник. 15:00 МСК
Сокол
Красноярск
Окончен
2 : 5
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
0:1 Савунов (Опалев, Виноградов) – 04:08 (5x4) 0:2 Сергеев (Неволин, Кодола) – 05:28 (5x5) 1:2 Елизаров (Любчич) – 17:51 (5x5) 2:2 Афонасьевский (Смирнов, Тодыков) – 28:20 (5x5) 2:3 Шумилов – 44:12 (5x5) 2:4 Савунов (Александров) – 55:07 (5x5) 2:5 Яковлев (Уткин, Стеклов) – 58:53 (en)
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
20 января 2025, понедельник. 16:30 МСК
Горняк-УГМК
Верхняя Пышма
Окончен
3 : 2
Б
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Васильков – 16:17 (5x5) 1:1 Овчинников (Раздьяконов) – 17:04 (5x5) 2:1 Зайцев (Миллер, Большаков) – 17:29 (5x5) 2:2 Левинский (Козлов, Баланов) – 51:08 (5x4) 3:2 Раздьяконов – 65:00
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
20 января 2025, понедельник. 16:30 МСК
Южный Урал
Оренбургская область
Окончен
2 : 3
ОТ
ХК Тамбов
Тамбов
0:1 Тихонов (Перескоков, Сущев) – 15:17 (5x5) 1:1 Мингалеев (Крылов, Сафонов) – 23:41 (5x5) 1:2 Кузнецов – 28:46 (5x5) 2:2 Путилов – 54:38 (4x5) 2:3 Перескоков (Сущев, Ибатуллин) – 61:03 (3x3)
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
20 января 2025, понедельник. 17:30 МСК
Кристалл
Саратов
Окончен
0 : 2
Югра
Ханты-Мансийск
0:1 Гончаров (Медведев, Кирпичников) – 03:42 (5x4) 0:2 Цыбин (Авраменко, Шварёв) – 51:52 (5x4)
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
20 января 2025, понедельник. 18:00 МСК
ЦСК ВВС
Самара
Окончен
4 : 1
Зауралье
Курган
1:0 Савватеев (Горбунов, Мустафин) – 02:14 (6x5) 2:0 Манукян (Морозов) – 09:46 (5x5) 2:1 Болтанов (Круженков, Верёвкин) – 23:26 (5x5) 3:1 Игнатов (Назарько) – 32:37 (5x5) 4:1 Смирнов (Морозов) – 48:20 (5x5)
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
20 января 2025, понедельник. 19:00 МСК
Дизель
Пенза
Окончен
3 : 1
Рубин
Тюмень
0:1 Пилия (Нагибин) – 05:26 (5x5) 1:1 Борисенков (Рыжков) – 30:20 (5x5) 2:1 Борисенков (Лукичёв, Попов) – 49:09 (5x4) 3:1 Колготин (Попов) – 57:57 (5x4)
По состоянию на сегодняшний день лучшей командой текущего сезона ВХЛ является «Динамо» из Санкт-Петербурга, набравшее 66 очков после 44 матчей. На втором месте идёт «Горняк-УГМК» с таким же количеством очков после 47 игр. Тройку лидеров замыкает «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода, на счету которого 65 очков в 46 встречах.
Худшей командой регулярного чемпионата ВХЛ на данный момент является «Юнисон-Москва», набравший 29 очков после 44 матчей.
Действующим обладателем Кубка Петрова является «Нефтяник» из Альметьевска.
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