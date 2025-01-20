Сегодня, 20 января, состоялось девять матчей в рамках регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами игрового дня.

Результаты матчей ВХЛ 20 января:

По состоянию на сегодняшний день лучшей командой текущего сезона ВХЛ является «Динамо» из Санкт-Петербурга, набравшее 66 очков после 44 матчей. На втором месте идёт «Горняк-УГМК» с таким же количеством очков после 47 игр. Тройку лидеров замыкает «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода, на счету которого 65 очков в 46 встречах.

Худшей командой регулярного чемпионата ВХЛ на данный момент является «Юнисон-Москва», набравший 29 очков после 44 матчей.

Действующим обладателем Кубка Петрова является «Нефтяник» из Альметьевска.