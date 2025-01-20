Аналитик ESPN: Атланта может вернуться в НХЛ в результате будущего расширения лиги

Аналитик ESPN и бывший вратарь НХЛ Кевин Уикс назвал города, которые могут стать в будущем новыми точками на карте НХЛ в результате расширения лиги.

«Многие города по-прежнему заинтересованы, мне сказали, что Атланта и Хьюстон развиваются и продвигаются по пути к потенциальному расширению в НХЛ. Я бы предположил, что сначала придётся подписать новый коллективный договор. Прогнозируется, что доходы лиги составят $ 6,5-7 млрд в этом году», — написал Уикс в социальных сетях.

Напомним, ранее в сильнейшей лиге мира уже был клуб «Атланта Трэшерз», который в 2011 году переехал в канадский Виннипег и до сих пор выступает в НХЛ как «Виннипег Джетс». Последнее расширение лиги произошло в 2021 году, когда её пополнил «Сиэтл Кракен».