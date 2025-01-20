Андрей Разин прокомментировал победу «Металлурга» в выездном матче с «Нефтехимиком»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (3:2 Б).

«Составители календаря предоставили нам тяжёлый выезд. Но ребята молодцы, хоть сегодня и было тяжело. Видно, что соперник свежее. Мы внесли небольшие корректировки перед третьим периодом – стали меньше бегать, тратили меньше сил в чужой зоне», — приводит слова 51-летнего Разина пресс-служба нижнекамской команды.

Магнитогорцы прервали неудачную серию из двух матчей, набрали 61 очко и занимают четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. В ближайшей игре «сталевары» 25 января сыграют дома с хабаровским «Амуром».