Андрей Разин прокомментировал победу «Металлурга» в выездном матче с «Нефтехимиком»
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Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (3:2 Б).
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 января 2025, понедельник. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 3
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Митякин (Барбер, Белозёров) – 00:32 (5x5) 1:1 Коробкин (Моисеев, Орехов) – 11:50 (5x5) 2:1 Хоружев (Селезнёв, Лещенко) – 28:42 (5x5) 2:2 Юров (Вовченко, Петунин) – 41:26 (5x5) 2:3 Вовченко (Юров) – 60:39 (3x3)
«Составители календаря предоставили нам тяжёлый выезд. Но ребята молодцы, хоть сегодня и было тяжело. Видно, что соперник свежее. Мы внесли небольшие корректировки перед третьим периодом – стали меньше бегать, тратили меньше сил в чужой зоне», — приводит слова 51-летнего Разина пресс-служба нижнекамской команды.
Магнитогорцы прервали неудачную серию из двух матчей, набрали 61 очко и занимают четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. В ближайшей игре «сталевары» 25 января сыграют дома с хабаровским «Амуром».
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