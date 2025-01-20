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Жамнов: седьмого защитника заявлять не будем, они должны уметь играть по 25 минут

Жамнов: седьмого защитника заявлять не будем, они должны уметь играть по 25 минут
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (2:3 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 января 2025, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 2
Б
Спартак
Москва
1:0 Белевич (Воронин, Орлов) – 02:02 (5x5)     1:1 Пашин – 47:50 (5x5)     2:1 Гончарук (Летунов, Атанасов) – 52:06 (5x4)     2:2 Рубцов (Голдобин, Вишневский) – 58:27 (6x5)     3:2 Чефанов – 65:00    

«Хорошая игра, тяжёлая. «Торпедо» — интересный соперник, матчи с ними всегда складываются непросто. По самоотдаче своей команды у меня претензий нет: ребята молодцы, бились до конца. Конечно, нужно было лучше использовать моменты, которые создавали. Здорово сыграл вратарь соперника. Поздравляю «Торпедо» с победой.

Какие моменты считаю ключевыми в этом матче? Сложно выделить какой-то один момент. Думаю, одна из проблем — реализация большинства. Нужно использовать такие шансы. Да, появились какие-то угрозы, улучшения заметны, но результата пока не видно.

Улучшится ли реализация большинства, когда ключевые игроки вернутся в состав? Посмотрим. Но сейчас у нас достаточно игроков, которые должны решать эти эпизоды.

Согласен ли, что первые два периода команда играла не слишком активно? Мы старались минимизировать риск ошибок. Соперник играл активно, но у нас были моменты. Ребята действовали по заданию, боролись до конца. Забейте свои моменты — встреча могла сложиться иначе.

Знали ли, что «Торпедо» играло в пять защитников? Конечно, говорили об этом нападающим. У нас тоже бывают такие ситуации, когда заканчиваем матчи в пять защитников.

Заставит ли это задуматься о том, чтобы заявлять седьмого защитника? Нет. Защитники должны уметь играть по 25 минут. Это нормальное игровое время для первых двух пар», — приводит слова Жамнова пресс-служба «Торпедо».

«Спартак» идёт на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции с 60 очками, уступив в четырёх из пяти последних встреч.

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