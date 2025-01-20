Результаты матчей МХЛ 20 января
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Сегодня, 20 января, состоялось девять матчей в рамках регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ). «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами игрового дня.
Результаты матчей МХЛ 20 января:
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
20 января 2025, понедельник. 09:00 МСК
Красноярские Рыси
Красноярск
Окончен
2 : 4
Стальные Лисы
Магнитогорск
1:0 Фрайндт (Есинецкий) – 05:19 (5x5) 1:1 Пичугин (Лукин, Мухранов) – 17:34 (5x5) 1:2 Альшевский – 23:33 (5x5) 1:3 Куричев (Ткач, Альшевский) – 42:59 (5x5) 1:4 Пичугин (Фёдоров, Серазетдинов) – 47:42 (5x5) 2:4 Фрайндт (Крутов, Лазарев) – 52:42 (5x5)
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
20 января 2025, понедельник. 10:00 МСК
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
Окончен
1 : 2
Ладья
Тольятти
0:1 Гурьев (Фёдоров) – 23:04 (5x5) 1:1 Губин – 31:38 (5x5) 1:2 Скутин (Кулагин) – 33:22 (5x5)
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
20 января 2025, понедельник. 11:00 МСК
Сахалинские Акулы
Сахалинская область
Окончен
1 : 3
АКМ-Юниор
Тульская область
1:0 Василюк (Плехов, Сиднев) – 04:23 (5x5) 1:1 Тофт (Борин, Медведев) – 23:30 (5x5) 1:2 Невретдинов (Демиденко, Степанов) – 24:33 (5x4) 1:3 Малков – 41:33 (5x5)
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
20 января 2025, понедельник. 14:30 МСК
Сибирские Снайперы
Новосибирская область
Окончен
2 : 3
ОТ
Толпар
Уфа
0:1 Шайхлисламов (Киреев, Буздыганов) – 07:01 (5x5) 1:1 Климович (Беляков) – 23:45 (5x4) 2:1 Горохов (Люзенков, Климович) – 46:39 (5x4) 2:2 Брыксин (Загребин) – 54:55 (5x5) 2:3 Жаровский (Кольцов) – 61:37 (3x3)
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
20 января 2025, понедельник. 17:00 МСК
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
Окончен
3 : 2
ОТ
Локо-76
Ярославль
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
20 января 2025, понедельник. 18:30 МСК
Алмаз
Череповец
Окончен
5 : 4
ОТ
Амурские Тигры
Хабаровск
1:0 Хомицкий (Семёнов) – 18:53 (5x5) 2:0 Калинин (Фомин, Семёнов) – 29:40 (5x5) 2:1 Мельник (Пронь) – 37:48 (4x5) 3:1 Шилов (Ульянов, Ермаков) – 38:21 (5x4) 4:1 Бубин (Пьянов, Ульянов) – 39:48 (5x5) 4:2 Кузнецов (Асатуров, Шерстнев) – 42:50 (5x5) 4:3 Мельник – 46:44 (5x5) 4:4 Фесенко (Сайгаченко, Пронь) – 59:59 (6x5) 5:4 Ульянов (Пьянов, Фомин) – 60:35 (3x3)
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
20 января 2025, понедельник. 19:00 МСК
Динамо-Шинник
Бобруйск
Окончен
3 : 4
МХК Динамо М
Москва
0:1 Проскурин (Носачёв, Захаренков) – 16:02 (5x5) 1:1 Салыго (Кравчук) – 16:56 (5x5) 1:2 Бондарь (Меликов) – 21:58 (5x4) 1:3 Архипов – 31:12 (5x4) 2:3 Волочко (Ладутько, Поповский) – 46:42 (5x5) 2:4 Проскурин (Панин, Заболотный) – 52:12 (5x5) 3:4 Яценко (Ладутько, Белкин) – 56:45 (6x4)
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
20 января 2025, понедельник. 19:00 МСК
Крылья Советов
Москва
Окончен
6 : 0
Академия СКА-Юниор
Московская область
1:0 Плесовских (Храпов) – 18:17 (5x5) 2:0 Мыльников (Смирнов, Королюк) – 21:24 (5x5) 3:0 Смирнов (Гусниев, Малков) – 36:22 (5x5) 4:0 Полежаев (Храпов, Малков) – 38:53 (5x5) 5:0 Колесников (Шаблов, Корниенко) – 41:19 (5x5) 6:0 Жиряков (Храпов, Мухтаров) – 56:22 (5x5)
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
20 января 2025, понедельник. 19:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
ХК Капитан
Ступино
0:1 Кудымов (Губанов, Логинов) – 16:17 (5x5) 1:1 Нугманов (Граф) – 40:15 (5x5) 2:1 Недопёкин (Сураев, Лутфуллин) – 46:29 (5x5) 3:1 Лутфуллин (Сураев) – 58:11 (5x5)
По состоянию на сегодняшний день лучшей командой МХЛ является столичный МХК «Спартак», набравший 66 очков после 39 матчей. Второе место занимает «Динамо-Шинник» из Минска с таким же количеством очков после 41 игры. Тройку лидеров замыкает «Красная Армия», набравшая 61 очко в 39 встречах.
Худшей командой чемпионата по состоянию на 19 января является «Хорс-Карелия» из Кондопоги, на счету которой лишь семь очков после 36 матчей.
Действующим чемпионом МХЛ является «СКА-1946» из Санкт-Петербурга.
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