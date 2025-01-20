Сегодня, 20 января, состоялось девять матчей в рамках регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ). «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ 20 января:

По состоянию на сегодняшний день лучшей командой МХЛ является столичный МХК «Спартак», набравший 66 очков после 39 матчей. Второе место занимает «Динамо-Шинник» из Минска с таким же количеством очков после 41 игры. Тройку лидеров замыкает «Красная Армия», набравшая 61 очко в 39 встречах.

Худшей командой чемпионата по состоянию на 19 января является «Хорс-Карелия» из Кондопоги, на счету которой лишь семь очков после 36 матчей.

Действующим чемпионом МХЛ является «СКА-1946» из Санкт-Петербурга.