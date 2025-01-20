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27 сейвов Аскарова не спасли «Сан-Хосе» от поражения в матче с «Бостоном»

27 сейвов Аскарова не спасли «Сан-Хосе» от поражения в матче с «Бостоном»
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В Бостоне (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» нанёс поражение «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 6:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 января 2025, понедельник. 21:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
6 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Леттьери (Истерли, Вальстрём) – 09:21     1:1 Гудроу (Штурм, Делландреа) – 13:16     2:1 Пастрняк (Заха, Линдхольм) – 27:02 (pp)     2:2 Смит (Гранлунд) – 28:52     2:3 Зеттерлунд (Смит) – 35:18     3:3 Койл (Пойтрас, Маршан) – 48:22     4:3 Койл (Пойтрас, Лорей) – 54:11     5:3 Маршан (Пастрняк, Карло) – 58:45     6:3 Линдхольм (Койл, Пик) – 59:35    

Дублем в составе победителей отметился Чарли Койл. Ещё по шайбе забросили Винни Леттьери, Давид Пастрняк, Брэд Маршан и Элиас Линдхольм. У гостей отличились Баркли Гудроу, Уилл Смит и Фабиан Зеттерлунд.

Российский голкипер «акул» Ярослав Аскаров отразил в этой встрече 27 бросков по своим воротам.

«Бостон» набрал 52 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. Калифорнийский клуб проиграл третий раз кряду и идёт на последней строчке Тихоокеанского дивизиона с 34 очками.

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Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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