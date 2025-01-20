27 сейвов Аскарова не спасли «Сан-Хосе» от поражения в матче с «Бостоном»

В Бостоне (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» нанёс поражение «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 6:3.

Дублем в составе победителей отметился Чарли Койл. Ещё по шайбе забросили Винни Леттьери, Давид Пастрняк, Брэд Маршан и Элиас Линдхольм. У гостей отличились Баркли Гудроу, Уилл Смит и Фабиан Зеттерлунд.

Российский голкипер «акул» Ярослав Аскаров отразил в этой встрече 27 бросков по своим воротам.

«Бостон» набрал 52 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. Калифорнийский клуб проиграл третий раз кряду и идёт на последней строчке Тихоокеанского дивизиона с 34 очками.

Материалы по теме Голкипер «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров станет участником Матча звёзд АХЛ

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.