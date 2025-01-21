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Ларионов прокомментировал победу «Торпедо» в серии буллитов над «Спартаком»

Ларионов прокомментировал победу «Торпедо» в серии буллитов над «Спартаком»
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал домашнюю победу над «Спартаком» (3:2 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 января 2025, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 2
Б
Спартак
Москва
1:0 Белевич (Воронин, Орлов) – 02:02 (5x5)     1:1 Пашин – 47:50 (5x5)     2:1 Гончарук (Летунов, Атанасов) – 52:06 (5x4)     2:2 Рубцов (Голдобин, Вишневский) – 58:27 (6x5)     3:2 Чефанов – 65:00    

«Всех — с победой: болельщиков «Торпедо», ребят, команду. Соперника — с хорошей игрой, с хорошей атмосферой сегодня в «Нагорном». Было приятно, что нашли в себе силы, несмотря на то что мы потеряли Войнова, играли в пять защитников весь матч. Бага Конюшков сегодня, наверное, побил свой личный рекорд в регулярном сезоне: 30 минут игрового времени — это прилично. Приятно, что ребята дожали, выдержали и выиграли по буллитам.

Мы ожидали открытого хоккея. Как когда ты играешь против хорошей мобильной команды, которая играет на самом деле в быстрый, интересный хоккей. Мы ожидали того, чтобы быть более рациональными в плане атаки, в плане игры в обороне, хотя те два гола, которые мы пропустили — естественно, не те голы, которые мы хотели пропустить. Не буду даже комментировать, вы всё видели. На данный момент, наверное, всё-таки более важны два очка. Команда выстояла, команда отыграла хорошо и довела матч до победы… Понятно, что по буллитам. Хотелось бы больше голов, конечно, но, с другой стороны, мы довольны теми двумя очками, которые сегодня получили», — приводит слова Ларионова официальный сайт «Торпедо».

«Торпедо» одержало вторую победу подряд, набрало 50 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» идёт на третьей строчке Запада с 60 очками, уступив в четырёх из пяти последних матчей.

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