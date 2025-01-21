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«Думаю, две-три недели». Ларионов рассказал, сколько может пропустить Войнов из-за травмы

«Думаю, две-три недели». Ларионов рассказал, сколько может пропустить Войнов из-за травмы
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о травме защитника нижегородцев Вячеслава Войнова, полученной в матче со «Спартаком» (3:2 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 января 2025, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 2
Б
Спартак
Москва
1:0 Белевич (Воронин, Орлов) – 02:02 (5x5)     1:1 Пашин – 47:50 (5x5)     2:1 Гончарук (Летунов, Атанасов) – 52:06 (5x4)     2:2 Рубцов (Голдобин, Вишневский) – 58:27 (6x5)     3:2 Чефанов – 65:00    

«Пока очень трудно сказать о состоянии, потому что обычно берутся 24 часа, чтобы понять степень повреждения нижней части тела. Пока не могу спекулировать, но, судя по всему, я думаю, что это две-три недели, а может, и больше. Пока такие мои предположения. Думаю, что завтра мы узнаем больше, когда будет МРТ. В срочном порядке вызвали из «Торпедо-Горький» Арсения Варлакова, из поездки. Возвращается Силаев. Бокун внезапно приболел, он пропускал матч, поэтому мы оказались в нехватке защитников сегодня. Тем не менее заслуга ребят, что они отыграли, нападающие помогли защитникам, поэтому победа вдвойне приятна», — приводит слова Ларионова официальный сайт «Торпедо».

«Торпедо» одержало вторую победу подряд, набрало 50 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» идёт на третьей строчке Запада с 60 очками, уступив в четырёх из пяти последних матчей.

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