«Думаю, две-три недели». Ларионов рассказал, сколько может пропустить Войнов из-за травмы

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о травме защитника нижегородцев Вячеслава Войнова, полученной в матче со «Спартаком» (3:2 Б).

«Пока очень трудно сказать о состоянии, потому что обычно берутся 24 часа, чтобы понять степень повреждения нижней части тела. Пока не могу спекулировать, но, судя по всему, я думаю, что это две-три недели, а может, и больше. Пока такие мои предположения. Думаю, что завтра мы узнаем больше, когда будет МРТ. В срочном порядке вызвали из «Торпедо-Горький» Арсения Варлакова, из поездки. Возвращается Силаев. Бокун внезапно приболел, он пропускал матч, поэтому мы оказались в нехватке защитников сегодня. Тем не менее заслуга ребят, что они отыграли, нападающие помогли защитникам, поэтому победа вдвойне приятна», — приводит слова Ларионова официальный сайт «Торпедо».

«Торпедо» одержало вторую победу подряд, набрало 50 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» идёт на третьей строчке Запада с 60 очками, уступив в четырёх из пяти последних матчей.