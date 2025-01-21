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Гол Тренина помог «Миннесоте» обыграть «Колорадо» в матче НХЛ

Гол Тренина помог «Миннесоте» обыграть «Колорадо» в матче НХЛ
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 января 2025, понедельник. 23:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
1 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Миддлтон (Эгрен, Годро) – 12:18     1:1 Маккиннон (Жирар) – 38:52     1:2 Тренин (Иржичек, Эгрен) – 42:08     1:3 Фэйбер (Хартман, Миддлтон) – 43:43    

В составе победителей забивали Джейкоб Миддлтон, Яков Тренин и Брок Фэйбер. Российский нападающий Марат Хуснутдинов не отметился результативными действиями.

Единственную шайбу за «Колорадо» забросил Натан Маккиннон.

«Миннесота» прервала серию из трёх поражений. «Колорадо» потерпел второе поражение за последние три встречи.

В следующем матче «Миннесота» сразится с «Ютой», а «Колорадо» проведёт игру с «Виннипег Джетс».

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