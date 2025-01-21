«Вашингтон» показал фото Александра Овечкина с джерси Уэйна Гретцки

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетил музей «Эдмонтон Ойлерз» накануне матча регулярного чемпионата НХЛ. Форвард сфотографировался с джерси легендарного Уэйна Гретцки.

«Когда находишься в Эдмонтоне на исторической погоне, важно отдать дань уважения Великому», — написано на официальной странице «Вашингтона» в соцсети X.

Фото: Пресс-служба «Вашингтона»

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 30 матчах в регулярном чемпионате, в которых забил 21 гол и сделал 12 результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ на счету российского нападающего 1456 встреч, в которых он забил 874 гола и сделал 709 результативных передач при коэффициенте полезности «+60».

Отставание от рекорда Гретцки по голам в НХЛ составляет 20 шайб.

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